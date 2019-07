Ферари са набелязали Рикардо… за всеки случай

Себастиан Фетел продължава да настоява, че не смята да се оттегля, но според слуховете Ферари са му набелязали заместник "за всеки случай". С началото на лятото трансферите винаги стават гореща тема във Формула 1 и често ставаме свидетели на доста абсурдни или най-малкото безпочвени твърдения. От друга страна, обаче, именно неочаквани трансфери като този на Даниел Рикардо в Рено подклаждат увереността, че всичко е възможно.

Именно австралиецът беше свързван със Скудерията още за миналия сезон, но нещата не бяха финализирани. Твърди се, че тимът не е бил склонен да плаща на Дани по-висока заплата, отколкото на четирикратния световен шампион. Според изданието Ауто Екшън Рикардо има клауза в договора си с Рено, според която той може да напусне предсрочно в края на 2019, но само ако посоката е Ферари или Мерцедес.

Според статията италианците са пуснали индиректни връзки, за да "опипат нагласата на Рикардо". Въпреки че надали има нормален пилот на света, който би отказал място във Ферари. Разбира се, Даниел не е единствен набелязан вариант. Валтери Ботас също може да се окаже свободен агент, ако Сребърните стрели не подпишат опцията за удължаване на договора му с една година.

