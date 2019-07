Макларън дължи успехите през 2019 и на Алонсо и Вандоорн

Шефът на Макларън Андрейс Зайдъл сподели, че миналогодишните пилоти на тима Алонсо и Вандоорн заслужават похвала за приноса им към успехите през 2019. Английският тим имаше поредна трудна година миналия сезон. Прекратеното партньорство с Хонда извади на показ техни скрити слабости и 2018 Макларън отново клоняха към дъното на таблицата.

MCL34, обаче, е много по-конкурентоспособен отколкото колата за 2018, а доказателството за това е четвъртото място във временното класиране с 20 точки аванс пред Рено. "Според мен никой не е очаквал да направим толкова голяма стъпка напред, след като миналата година имахме едва деветата най-бърза кола" заяви Зайдъл.

"Това определено показва, че промените, които бяха задействани още миналата година, вече дават резултат. Тимът научи много и свърши добра работа по тазгодишния модел. Много важна беше и обратната връзка от пилотите през 2018. Трябва да отдадем заслуженото на Фернандо и Щофъл, които посочиха слабостите и дадоха съвети за посоката на развитие, което сега се отплаща".

Fernando Alonso and Stoffel Vandoorne deserve "a lot of credit" for McLaren's 2019 #F1 progress, says team boss Andreas Seidl:https://t.co/F0dg9mDFjQ