Какво мисли за Кими Райконен неговият нов съотборник?

Младият пилот на Алфа Ромео Антонио Джовинаци вярва, че учи много от ветерана Кими Райконен като свой съотборник, но очаквано финландецът не винаги е готов да влезе в ролята си на ментор. До Гран При на Австрия миналата седмица италианецът бе единственият пилот във Формула 1 без точка с изключение на дуото на Уилямс. На "Ред Бул Ринг" обаче Джовинаци успя да спечели точка и така за първи път през сезона и двамата пилоти на Алфа Ромео допринесоха за актива на отбора.

Raikkonen says it is "unfair" to judge the performances of his Alfa Romeo team-mate Giovinazzi, after the latter's tough start to the seasonhttps://t.co/zYlNH3VfI8