Ферари най-бързи преди квалификацията за ГП на Великобритания

Младата надежда на Ферари Шарл Леклер бе най-бърз в тренировката преди квалификацията за Гран При на Великобритания, а опитният му съотборник Себастиан Фетел записа второ време с изоставане от едва 0.026 сек. Дуото на Скудерия зае челните места около пет минути преди края на тренировката със софт гуми на студената и влажна "Силвърстоун" и последните опити на пилотите на Мерцедес и Ред Бул не успяха да ги изместят от там.

Leclerc makes a statement. First man under the 1:26 mark #BritishGP #F1 pic.twitter.com/0QnEDhaEVH

Звездата на Мерцедес и лидер в класирането Люис Хамилтън завърши с трето време и изоставане от 0.049 сек спрямо Леклер. С последната си обиколка на "Силвърстоун" в третата тренировка Пиер Гасли изпревари съотборника си в Ред Бул Макс Верстапен и завърши четвърти пред холандеца. На шесто място остана Валтери Ботас с втория болид на Мерцедес, следван от британския талант Ландо Норис с Макларън, който кара с новия двигател на Рено. Предпоследната обиколка на Ботас бе провалена, след като пилотът на Торо Росо Данийл Квят едва не докосна "Сребърната стрела".

It all got a bit close down at Woodcote during FP3 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/5JHsVvCTpu