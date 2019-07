Ботас надви Хамилтън с 0.006 сек и ще стартира първи във Великобритания

Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас надви своя съотборник и лидер в генералното класиране на Формула 1 Люис Хамилтън с едва 0.006 секунди в квалификацията на британската писта "Силвърстоун". Финландецът ще стартира първи в неделя за четвърти път този сезон, което все още не е постигал никой друг пилот от стартовата решетка.

С трето най-добро време в квалификацията остана младият пилот на Ферари Шарл Леклер, докато съотборникът му Себастиан Фетел ще потегли в състезанието за Гран При на Великобритания от едва шесто място, като най-доброто му постижение бе с шест десети по-бавно от това на Ботас. Четвъртото и пето място спечелиха двамата пилоти на Ред Бул - Макс Верстапен и Пиер Гасли.

. @Charles_Leclerc team radio after qualifying: "I gave it everything. That lap was very good. Was just not enough. ARGH!"



P3 for Charles and only 0.079s behind the very strong Mercedes! Well done Charles #F1 #BritishGP #Charles16 pic.twitter.com/shHAv2lpTt