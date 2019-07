Късметът помогна на Хамилтън да счупи рекорд с шеста победа във Великобритания

юис Хамилтън спечели шеста победа в своята кариера на домашната му писта "Силвърстоун", и така стана най-успешният пилот в историята на това трасе. Късметът и по-добрата стратегия помогнаха на петкратния световен шампион да измъкне успеха от ръцете на своя съотборник в Мерцедес Валтери Ботас. Финландецът стартира от полпозишън и не позволи на Люис да го изпревари на пистата. Валтери, обаче, се оказа с грешна стратегия. Той влезе прекалено рано за смяна на гуми, като при това сложи медиум, с които беше ясно, че ще трябва да смени още веднъж. Хамилтън смени гумите си зад колата на сигурността и така излезе пръв. До края съотборникът му не успя да го притисне.

Страхотно зрелище осигуриха отборите на Ферари и Ред Бул, които вече са с изключително изравнени сили. Верстапен и Леклер зарадваха зрителите с невероятно оспорвана борба, пълна с мъжка борба, фантастични маневри, контакт и излизане от пистата.

Най-запомнящо се, обаче, ще остане изпреварването, което Верстапен направи на Фетел. Макс задмина Себ, след което немецът допусна грешка и при контраатаката блъсна опонента си отзад и двамата напуснаха пистата. Пилотът на Ферари опропасти състезанието си, защото му се наложи да смени предно крило, а освен това го наказаха с 10 секунди. Четирикратният световен шампион финишира едва 15-и, а Верстапен – пети зад съотборника си Пиер Гасли.

Шарл Леклер се качи на подиума, а най-добър от останалите бе Карлос Сайнц с Макларън, който удържа Даниел Рикардо за шеста позиция.

Стартът премина без инциденти, Валтери Ботас удържа първата позиция, като затвори убедително Люис Хамилтън. Себастиан Фетел с Ферари успя да изпревари Пиер Гасли и вече се движи на пета позиция.

Ландо Норис с Макларън изпревари Даниел Рикардо с Рено за седмата позиция, а пък Нико Хюлкенберг отне деветото място на Алекс Албън с Торо Росо.

Още във втората обиколка Ромен Грожан и Кевин Магнусен с Хаас смени гумите си с най-твърдите хард. Повторение на старта разкри за зрителите, че двамата пилоти на американския тим са имали контакт гума в гума. Възможно е това да е предизвикало супер бързата смяна, освен ако решението не е било стратегическо.

LAP 4/52: Brilliant stuff from the Mercedes drivers



Hamilton gets past Bottas before the Finn fights back to retake the lead through Luffield and Copse #BritishGP #F1 pic.twitter.com/qe9WDSDBFz — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

Люта битка се разви между двамата пилоти на Мерцедес в началото. В обиколка 4 Хамилтън за кратко успя да изпревари Ботас, но Валтери контраатакува много силно и си върна лидерството. В следващата обиколка финландецът съумя да се откъсне на повече от секунда пред петкратния световен шампион и така да се спаси от атаки с DRS.

Магнусен с Хаас спря в бокса в обиколка 8 и няма да продължи. Ромен Грожан също се оттегли от надпреварата в обиколка 9. Пълен неуспех за Хаас.

WATCH: Jump back to that action-packed first lap, as lights went out at the start in Silverstone #BritishGP #F1https://t.co/U5ILuJTCSJ — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

В обиколка 12 Пиер Гасли с Ред Бул успя да си върне позицията, която загуби от Фетел на старта. Себ контраакатува, но французинът удържа петото място. Веднага след това, обаче, Гасли влезе за смяна на гуми – хард.

В обиколка 14 Шарл Леклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул влязоха заедно за смяна на гуми. В бокса Верстапен успя да изпревари Леклер – доста спорна ситуация, но скоро сред като се върнаха на пистата, Шарл изпревари Макс.

Валтери Ботас смени своите гуми софт с медиум в обиколка 17 и излезе пред Шарл Леклер.

Фантастична битка за зрителите предложиха Леклер и Верстапен. Макс атакува много агресивно и на няколко пъти атакува и излиза пред Шарл, но монегаскът се защитаваше изключително майсторски.

LAP 19/52: Verstappen tries to get past Leclerc again and is almost onto the grass



"He's moving pretty late", Max tells his Red Bull team #BritishGP #F1 pic.twitter.com/WJ27Z57u1u — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

Колата на сигурността излезе на пистата в обиколка номер 20, заради Антонио Джовинаци с Алфа Ромео, който се завъртя и спря в чакъла. Люис Хамилтън, който още не беше сменил гуми, влезе точно в този момент и успя да излезе пред съотборника и да поведе колоната. Фетел също се възползва по най-добрия начин и сложи хард, след което излезе на трета позиция.

Ред Бул реагираха светкавично и повикаха Верстапен за нова смяна. Ферари закъсняха, но направиха същото с Леклер. За тяхно съжаление, обаче, Шарл пропадна до шеста позиция – зад двата болида на Биковете.

В обиколка 25 състезанието бе възобновено и атаките буквално заваляха. Гасли удържа атаката на Верстапен, след което Леклер яростно атакува холандеца. Ферарито за кратко беше по-напред, но Макс не се даде. Между двамата имаше контакт, дори излязоха от пистата, а при завръщането Верстапен изпревари противника си. В последствие Леклер се оплака по радиото, че може би има нещо счупено по болида си.

LAP 14/52: Drama



Both Leclerc and Verstappen pit and it's the Dutchman who squeezes out in front of the Ferrari man at the exit!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/7Ii1UG13mN — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

В обиколка 27 Верстапен премина пред съотборника си Гасли и се устреми напред, за да преследва Фетел. В обиколка 36 Шарл Леклер най-накрая успя да преодолее Пиер Гасли. Междувременно Верстапен атакува Фетел за трета позиция.

В обиколка 37 Верстапен изпревари чисто Фетел, но при контраатаката Себ изпусна болида, натисна твърде късно спирачките и удари Ред Була отзад. В резултат и двамата излязоха от пистата, но успяха да продължат. Заради инцидента Верстапен изостана на пета позиция след Гасли, а Фетел се срина до дъното, защото влезе за смяна на предно крило. Десет секунди наказание получи Фетел, след като стюардите отсъдиха, че той е виновен за катастрофата.

LAP 44/52



Vettel handed a 10-second penalty by race stewards for the collision with Verstappen

#BritishGP #F1 pic.twitter.com/BiVxMSrEFO — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

Incredible scenes here at Silverstone!



Stewards are looking at the incident between Vettel and Verstappen#BritishGP #F1 pic.twitter.com/awraiuT6se — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

В обиколка 46 Валтери Ботас влезе в бокса, тъй като гумите му медиум бяха вече остарели и сложи софт. В заключителните обиколки единствената интрига беше дали Даниел Рикардо с Рено ще успее да отнеме шестата позиция на Карлос Сайнц в борбата за "най-добър от останалите".

Край на състезанието: Люис Хамилтън печели рекордна шеста победа в Англия, а последната му обиколка беше и най-бързата, което му носи общо 26 точки.

Снимка: Getty Images