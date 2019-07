Още не е свършило, закани се Ботас на Хамилтън

Валтери Ботас остана разочарован от втората позиция след Гран при на Великобритания и се закани на Люис Хамилтън, че още нищо не е свършило. Финландецът водеше от самото начало и не позволи на съотборника си да го изпревари на трасето, но загуби лидерството след като влезе в бокса рано заради стратегия с две спирания.

Петкратният световен шампион се възползва от излизането на колата на сигурността, за да направи единственото си спиране, и да излезе водач на колоната. Валтери не успя да си върне лидерството и в крайна сметка поздрави съотборника си за силното каране.

"Не знам какво да кажа, поздравления за Люис. Спрях пръв и контролирах дистанцията за бокса, но само до колата на сигурността. Люис получи "безплатен" стоп. Аз пък трябваше да спирам пак, защото бях с медиум, така че това е всичко. Не ми беше ден, но поне темпото ни беше добро".

"Има някакви позитиви от целия уикенд. Бяхме най-бързите. Днес се борихме здраво с Люис и още нищо не е свършило".

Хамилтън от своя страна отново благодари на тима и на всичките 2000 души, които вършат страхотна работа в отбора.

