Леклер: това беше любимото ми състезание

Макс Верстапен завърши на подиума в Гран при на Великобритания и призна, че това е било най-любимото състезание в кариерата му. Двамата с Макс Верстапен предложиха изключително зрелище за публиката, изпълнено с много борба и драматични ситуации. Пилотът на Ферари успя да задържи зад себе си Ред Була на холандеца в първата фаза на състезанието. Двамата спряха едновременно в бокса, а механиците на Макс се справиха по-бързо и го пуснаха редом до Шарл, с може би само педя преднина.

В последствие Шарл си върна позицията с изпреварване на трасето, но при новите спирания в бокса заради колата на сигурността, Ферари реагираха тромаво и Леклер се озова шести зад двата болида на Ред Бул. В крайна сметка, инцидентът между Верстапен и Фетел го изведе отново на трета позиция.

"Това може би е най-любимото състезание в кариерата ми. Страхотно е да завърша трети, но днес беше много трудно. Първите два стинта се развиха по план. Колата на сигурността обърка нещата за нас. Много съм щастлив за хубавата битка на пистата".

"Миналото състезание в Австрия ми отвори очите какво можем да правим на пистата и докъде можем да стигнем. Смятам, че за Формула 1 е прекрасно да се борим именно по този начин – на лимита, така че съм щастлив от днешното състезание, което се разви точно така".

LECLERC: "It's probably the race I enjoyed the most in my F1 career. Very happy to finish third and for the battle on track" #BritishGP #F1