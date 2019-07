Гюнтер Щайнер не се интересува кой е отговорен, но е категоричен, че е напълно недопустимо двамата пилоти на Хаас да катастрофират един в друг. Шефът на отбора предупреди, че Грожан и Магнусен ще имат неприятности заради случилото се по време на Гран при на Великобритания. Още в първата обиколка Ромен и Кевин се удариха, което доведе до отпадането и на двамата малко по-късно.

"И двамата са загазили" отсече Щайнер. "Това е недопустимо. След Барселона бях пределно ясен какво не може да се прави. Намираме се в достатъчно трудна ситуация, опитваме се да си върнем темпото. На тази писта щяхме да имаме успех в дългите стинтове. И изведнъж те катастрофират на завой 5 и това е абсолютно неприемливо".

Щайнер бил толкова ядосан, че дори не дал възможност на Магнусен и Грожан да дадат обяснение. Той директно им казал да си мълчат.

"Всички работят много здраво, за да се измъкнем от дупката, в която се намираме. На пилотите им се дава шанс да отбележат точки, да научат нещо, а те правят това… Не са ми нужни никакви обяснения".

