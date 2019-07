Бащата на Хамилтън иска Алонсо да се завърне

Бащата на Люис Хамилтън – Антъни е на мнение, че Фернандо Алонсо е напуснал прекалено рано Формула 1. Имаше слухове, че испанецът ще се завърне през 2020, само че Макларън вече обявиха, че Сайнц и Норис продължават да са титуляри и през следващия сезон.

"Фернандо се оттегли твърде рано, според мен, въпреки че разбирам защо го направи" сподели Антъни Хамилтън. "Ще бъде фантастично, ако той се завърне. Спортът има нужда от хора като него".

Люис имаше силни битки с Фернандо по времето, когато бяха съотборници в Макларън, а ако ги видим отново да се борят гума до гума ще бъде нещо наистина специално. Разбира се, ще трябва да му се намери друг отбор, защото шефът на Макларън Андреас Зайдъл беше доста ясен: "Ако Ландо и Карлос са бъдещето на този отбор, то те трябва да тестват, а тестването сега е много ограничено във Ф1".

