Хаас вероятно ще сменят цветовете си още за следващия кръг

Отборът на Хаас по всяка вероятност ще трябва да смени цветовете си още за следващия кръг от шампионата, тъй като основният им спонсор претърпя пълна промяна. Компанията Рич Енърджи, която е производител на енергийна напитка със същото име, има смяна на собствеността и името: екстравагантният Уилям Стори е продал мажоритарния си дял от фирмата на трета страна. Вследствие на това тя вече се казва Лайтинг Болт.

Rich Energy to Lightning Volt and William Storey's out "This was in disgust at conduct of duplicitous minority stakeholders..." https://t.co/zTkLSiZsnR #F1 pic.twitter.com/N7Ttuygwub

Около Рич Енърджи имаше странни събития, които на моменти преминаваха в гротеска, благодарение на не по-малко странния Стори. Той първо загуби дело за плагиатство от компанията Уайт Байкс, като обвинението беше за кражба на дизайна на логото. Миналата седмица в туитъра на Рич Енърджи се появи твърдение, че се прекратява работата с отбора на Хаас. Стори първо излезе с опровержение на тази "подвеждаща информация", но по-късно сам призна, че той лично е пуснал твърдението…

William Storey founder of @rich_energy has sold his majority stake in the legal entity of Rich Energy Ltd to a third party. This was in disgust at conduct of duplicitous minority stakeholders. In the words of @Schwarzenegger he'll be back!#richenergy #F1 #nobull #williamstorey pic.twitter.com/wvjRBAIqx9