Промени във Ф1 2021, част 1: нова аеродинамика

Ф1 и ФИА представиха финалните планове за промени в правилата на шампионата за 2021. Спортният директор на Ф1 Рос Браун, заедно с техническия шеф Пат Саймъндс и Николас Томбазис от ФИА разкриха конкретните детайли, които трябва да формират новата ера в спорта след две години. Предложенията трябва да бъдат гласувани и окончателно приети до края на октомври 2019.

Новите правила за аеродинамиката на болидите ни връщат към една по-стара концепция за постигане на притискателна сила – докато сегашните коли разчитат основно на предното и задното крило, през 2021 подът на шасито ще осигурява основното притискане. Тази идея е въведена в края на 70-те години и просъществувала до 1983. Тогава е била забранена, тъй като при този вариант болидът много силно се е влияел от неравностите по трасето и това е водило до твърде много инциденти.

Причината Ф1 да се завърне към въпросната концепция е, че тя драстично ще ограничи проблемите при преследващия болид. "В момента колата, която преследва опонент, губи заради мръсния въздух 50% от притискателната сила, измерено на разстояние два пъти дължината на болида." Обясни Томбазис. "С новата аеродинамика през 2021 загубата на притискане ще бъде намалена до едва 5-10%".

