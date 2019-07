Промени във Ф1 2021, част 2: изравняване на силите

Последните два кръга от шампионат 2019 в Австрия и Великобритания предложиха по-изразена конкуренция между отборите, но въпреки това голямата разлика все още е налице. Цели три секунди делят в квалификацията най-бързия Валтери Ботас от най-бавния Роберт Кубица. Според Рос Браун това е прекалено много и една от големите цели за 2021 е разликата във времето между първия и последния да е наполовина по-малка.

"В момента има само три отбора, които печелят състезания, и това е всичко" каза Браун. "През следващите две години Ф1 ще поеме по много по-добър път, така че един добър отбор със средно финансиране да може спокойно да притисне лидерите. Това искаме. Ако имаш Шарл Леклер или Макс Верстапен в отбор от средата на колоната, той ще може да обърне везните. Докато в момента няма реално отражение".

