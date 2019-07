Окон сменя Грожан в Хаас според нов слух

Ромен Грожан може да бъде изхвърлен от Хаас и на негово място да дойде Естебан Окон според нов слух във Ф1. Възможно е това да се случи още след Гран при на Германия следващия уикенд. Ситуацията в американския тим е крайно напрегната, защото противно на очакванията, Хаас се сгромоляса назад в класирането. На всичкото отгоре, на фона на проблемите с главния спонсор Рич Енърджи, пилотите правят непростими грешки. Миналия кръг на "Силвърстоун" Грожан се блъсна в Магнусен и двамата отпаднаха от едно състезание, в което имаха някакви шансове.

Анонимен потребител е постнал в Reddit, че има информация от достоверен източник: "Чувам, че след Гран при на Великобритания Гюнтер Щайнер бил бесен на пилотите, ядосал се и на отбора, а след това се обадил на Джийн Хаас за позволение да уволни пилот. В падока се говори, че са се ориентирали към Окон, който да замести Грожан за следващото състезание.

Дори само слух, твърдението не е лишено от логика. Колата на Хаас тази година е по-слаба, но Ромен Грожан определено се представя по-зле от двамата пилоти. От друга страна, Окон е талантлив и много надъхан, така че може да налее свежест в тима.

Source inside the paddock claims Grosjean to be replaced by Ocon before season is out. Obviously this is just a rumour, but we can confirm the source has a high level of access. https://t.co/x7wugnMjYu