Ред Бул съдят спонсора на Хаас Рич Енърджи

Рич Енерджи и бившият му шеф Уилям Стори са призовани на съдебно дело, заведено от Ред Бул по обвинение в нарушаване на авторски права. Това става ясно от туит на компанията спонсор на Хаас във Ф1. Обвинението гласи, че Рич Енерджи използва в рекламите на своите енергийни напитки символи и послания, подобни на създадените от Ред Бул кампании.

Рич Енърджи вече загубиха едно дело за плагиатство, тъй като логото им се оказа почти идентично с това на британския производител на велосипеди Уайт Байкс. В момента вече е много трудно да се каже какво се случва със спонсора на Хаас. Имаше информация, че Стори вече не е част от компанията, и че тя се казва Лайтинг Болт. Може би, обаче, Стори продължава да туитва от фирмения профил…

По-рано във въпросния профил излезе твърдение, че фирмата повече няма да спонсорира Хаас. Впоследствие отборът отрече това.

Now @redbull are taking William Storey to court. A cynic might see a pattern emerging! #richenergy #betterthanredbull #williamstorey #BusinessIntelligence pic.twitter.com/aB17r9Lz89