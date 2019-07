Щом стюардите дават, Леклер щял да кара по-твърдо

Шарл Леклер призна, че се е състезавал "по-твърдо" от обичайното с Макс Верстапен по време на Гран при на Великобритания. Борбата помежду им започна да става епична след като холандецът го атакува твърдо и му отне възможността да спечели първата си победа в Австрия. В следващия кръг пилотът на Ферари беше безкомпромисен и не се даде на своя враг от Ред Бул.

"Нищо лично, но след Австрия аз казах, че ако стюардите ни дават да се състезаваме така, аз съм повече от щастлив да се възползвам" сподели Леклер пред Моторспорт. "Миналия уикенд точно това направих. Състезавах се по-твърдо от нормалното, защото в последните две състезания – а може би и по-отдавна – усетих, че Формула 1 иска твърда борба. Така че ние, пилотите, започнахме да натискаме повече".

За Леклер следващият кръг в Германия ще бъде поредната възможност да се сражава с Верстапен, но освен това – да притисне и своя именит съотборник Фетел, който продължава да изпитва трудности.

"За момента смятам, че сме силни в квалификациите, но темпото в състезанията трябва да се подобри. Ред Бул изглежда пазят гумите си по-добре от нас".

‘If the stewards accept it, I’ll race that way’: Charles Leclerc turns heat up on rival Max Verstappen - Fox Sports https://t.co/Emo9PIwHks