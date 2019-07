Биното се оттегля като технически директор на Ферари

Шефът на Ферари Матиа Биното ще се освободи от длъжността главен технически директор, за да се съсредоточи само върху управлението на отбора. Информацията идва от италианското издание на Моторспорт. Италианецът досега съвместяваше и двете позиции, но явно това не е добър вариант.

Според сайта, досегашната техническа роля на Биното ще бъде разпределена между трима души. Засега няма официално потвърждение на информацията, но е възможно да бъде обявено публично преди Гран при на Германия на "Хокенхайм".

Енрико Кадриле ще отговаря за шасито, Давид Санчес за аеродинамиката и Корадо Лоти за двигателя. Те щяло да отговарят директно пред Биното. Като потвърждение за ново разместване по структурите на Ферари идва и фактът, че по-късно тази година от Алфа Ромео ще се завърне главния дизайнер Симоне Реста. Каква точно ще е длъжността му, още не е обявено.

Mattia Binotto reportedly set to stand down as Ferrari technical director in order to fully focus on team principal role.https://t.co/643haLBisP #F1 pic.twitter.com/4Dhk8GE95R