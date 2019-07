Промени във Ф1 2021, част 3: визия и отворени въпроси

Болидите във Формула 1 трябва да представляват последната дума на техниката, но те също така трябва и да изглеждат добре за окото. Визията на колите е много важна за феновете, а оттам и за Ф1 като бизнес.

"Стараем се крайният продукт да бъде естетически издържан" заяви Николас Томбазис. "Искаме да се получи кола, която съчетава както страстта към състезаването, така и да предизвиква възхищение – или това, което наричаме "уау фактор".

"Засега не сме удовлетворени от предното крило – нито като аеродинамични показатели, нито от естетична гледна точка. Така че се стремим да го подобрим и в двете посоки. Има основателни причини крилото да е широко – заради аеродинамиката, но сме наясно, че то не изглежда добре".

