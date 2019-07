Нюи посочи главната пречка за трудните изпреварвания

Липсата на достатъчно изпреварвания е един от основните проблеми във Ф1 през последните години и постоянно се търсят решения. Преди началото на сезон 2019 бяха направени нови промени по аеродинамиката, така че да се улесни преследването на един болид от друг. Следващите големи промени ще се случат през 2021.

Едриън Нюи, който е без съмнение един от най-признатите инженери в последните десетилетия, не смята, че аеродинамиката е виновна за трудностите при изпреварванията. "Според мен причината, в последно време да е трудно да следваш друга кола, е друга: гумите".

"Ако гумите се загряват прекалено бързо, защото се намираш в слипстрийма на болид отпред, и това води до пързаляне, дори много бърз пилот не може да остане отзад дълго време."

По време на Гран при на Великобритания станахме свидетели на много преследвания от близо, както и на доста изпреварвания, само че температурата на пистата "Силвърстоун" беше много по-ниска от обичайното.

По-рано през юли пък, отговорните фактори във Ф1 признаха, че може би са изисквали от Пирели грешния тип смеси. По всяка вероятност вече ще се търси по-дълъг работен прозорец.

