Ето какво прави Леклер преди състезание

Шарл Леклер разкри какво чувства и какво прави преди да влезе в кокпита на своето Ферари преди състезание. Всеки пилот си има свои ритуали, но младият монегаск не прави нищо "свръхестествено". Той не спазва суеверия от рода на това да се качва първо с десния крак или да се кръсти, а разчита преди всичко на пълна концентрация.

"Обикновено заставам до колата с инженерите, които са на разположение за всякаква информация. Изолирам се от света наоколо, опитвам се да се концентрирам и си повтарям всичко, което инженерите са ми казали преди това."

"Преповтаряме всички процедури преди потегляне, защото те са много, и не бива да се пропуска нито една, защото това би означавало да се провалиш на старта".

