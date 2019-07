Хонда сами се изненадали от напредъка си

Тойохару Танабе признава, че е труден отговорът на въпроса как Ред Бул успяха да се приближат толкова много до Мерцедес и Ферари в последните два кръга от шампионата. В Австрия Макс Верстапен донесе първата победа с двигател на Хонда откакто японците се завърнаха във Ф1. На пистата "Силвърстоун" холандецът щеше да се качи на подиума, ако не беше блъснат от Себастиан Фетел.

"Не е много лесно да се каже, изглежда дистанцията до лидерите наистина е намаляла спрямо предишните състезания". Един от възможните отговори е новата спецификация номер 3, която донесе повишение в мощността на всичките четири болида, задвижвани от Хонда.

"Тази година започнахме от по-високо ниво, в сравнение с миналата. Това означава, че сме научили много от 2018, и че сме успели да калибрираме по-качествено още отначало. Все пак още имаме да се учим на пистата. Напредъкът ни е във Франция, Австрия и Великобритания".

