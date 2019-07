Аз съм Валтери, а не Нико

Валтери Ботас заяви, че всеки човек е различен, и че на него не му трябва спортен психолог, който да му помогне в спечелването на световната титла. До подобен въпрос ес стигна, след като Нико Розберг сподели, че в своята шампионска година е прибегнал до услугите на такъв специалист.

"Това няма да сработи при мен" заяви Ботас пред Моторспорт. "Всеки спортист и всеки човек си е индивидуалност. Някои се нуждаят от външна подкрепа. Аз съм заобиколен от много добри хора, с които мога да говоря".

"За мен човекът в огледалото е този, който дава отговори, когато имам трудни моменти и съмнения. Обикновено се оправям сам. Аз не съм Нико, аз съм Валтери и знам най-добре какво работи за мен".

'I'm not Nico, you know, I'm Valtteri' https://t.co/UicLsb6NTu