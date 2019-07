Джереми Кларксън препсува Мерцедес и Ферари

Бившият водещ на Топ Гиър Джереми Кларксън мощно препсува Формула 1 и лидерите Мерцедес и Ферари. Във видео в ютуб канала Drivertube той посочи едно растение в саксия и заяви, че предпочита да го гледа как расте, отколкото да се мъчи със състезание във Ф1 – а той е фен на Ф1.

Кларксън предложи кардинални промени:

"Първо, да се разкарат стюардите, защото хората искат да гледат опасно каране. Аз бих им давал допълнителни 5 точки, ако карат опасно. Второ, колите трябва да бъдат по-здрави, така че да издържат борба гума до гума, без да се чупят парчета от предното крило.

"Трето, да помислят как да направят като в крикета. Това беше петдневен скучен спорт, а те успяха да го превърнат в супер шоу, каквото видяхме на Световната купа. Аз не го гледах, защото по същото време беше Федерер-Джокович. Но междувременно беше и Гран при на Великобритания, където Люис Хамилтън каза - "хм, ще изчакам Валтери Ботас да влезе в бокса и тогава ще го изпреваря".

"М***** ти! М***** им на всички! Искам да гледам Жил Вилньов и Рене Арну гума до гума в последната обиколка на Гран при на Франция, а ако Ферари не им харесва – м***** и на тях. Всъщност, м***** им и на Мерцедес. М***** им на всички! Ферари казват – имаме маркетингови стратегии, а Мерцедес казват… абе я м***** ви на абсолютно всички. Дайте да върнем нормалния спорт отново, а не това полезно за здравето упражнение."

