Бивш мениджър съди Рикардо за 10 милиона паунда

Даниел Рикардо ще се защитава в съда срещу обвинение, че дължи 10 милиона паунда (над 11 млн. евро) на бившия си мениджър. Глен Бийвис претендира да получи комисионна за ролята, която е изиграл, при преминаването на пилота от Ред Бул в Рено. Според документи, видени от Аутоспорт и БиБиСи Спорт, мениджърът трябвало да вземе 20% от заплатата на австралиеца плюс други детайли по сделката.

Бийвис е работил с Рикардо още от 2012, като е помагал и при преговорите с Ред Бул. Мениджърът твърди, че е посредничил при преговорите със Сирил Абитбул още от средата на 2017. Трансферът на Даниел беше обявен през лятната пауза на сезон 2018, но се твърди, че е подписал договора си едва седмица преди началото на сезон 2019 – дотогава той се е опитвал да прекрати отношенията си с Бийвис.

Представител на Рикардо е цитиран от БиБиСи да отхвърля твърденията на бившия мениджър: "Позицията на Даниел е пределно ясна: няма никакво дължимо възнаграждение, свързано с твърденията, и ние ще защитаваме докрай тази позиция".

Daniel Ricciardo has been hit with a £10 million claim over alleged unpaid commissions by his former advisor. #F1 https://t.co/8X4e7XhHTK