Мерцедес загатнаха специалния дизайн на болида си за Германия

Мерцедес публикуваха първи снимки на специалния дизайн на болида си за предстоящата Гран При на Германия във Формула 1. Германският автомобилен производител ще бъде генерален спонсор на отбора този уикенд. Болидът ще бъде предимно бял – традиционният състезателен цвят на Германия – заедно със сивите и зелени мотиви на Petronas.

Сребърните стрели честват 125-ата годишнината на бранда в моторспорта, както и своя старт номер 200 във Формула 1 като заводски тим на "Хокенхайм".

"През 1894 г. се провежда първото автомобилно състезание от Париж до Руан и победителите са с машина, чийто двигател е направен от Готлиб Даймлер. Това е началото на страхотна моторспорт традиция, която продължава и до днес и ние сме невероятно щастливи да бъдем част от историята й", коментира шефът на моторспорт отдела на Мерцедес Тото Волф.

Въпреки че отборът спечели девет от първите десет кръга през 2019-а, Волф вярва, че в Германия тимът ще срещне затруднения заради очакваните високи температури. Сребърните стрели не бяха в топ форма и в Австрия, където температурите достигнаха 35 градуса по Целзий, заради затруднения с охлаждането.

A story 125 years in the making... Join us this week as we celebrate #Motorsport125 - marking 125 years of @MercedesBenz Motorsport! pic.twitter.com/HIAmRI6fDk