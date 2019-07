Уличната писта в Ханой ще включа кръгово кръстовище

Ръководството на Формула 1 шокира феновете с идеята да включи кръстовище с кръгово движение в уличната писта в Ханой. Гран при на Виетнам влиза за първи път в календара на Ф1 през 2020, а снимки на трасето разбуниха духовете с нестандартното решение.

Работата по пистата започна по-рано тази година. Строят се сектори със специално предназначение за Ф1, в това число чисто нов падок и питлейн.

Новото решение с кръговото движение се рекламира от ръководството на спорта като истински опит да се избяга от характерните за градовете 90 градусови завои.

Гран при на Виетнам няма да бъде единственото ново състезание в календара за следващата година. В Холандия се завръща състезанието за голямата награда на Холандия на пистата "Зандвоорт".

F1 chiefs plan to spice up sport… by building a ROUNDABOUT in middle of racetrack at new Vietnam GP https://t.co/Y32sq58icC pic.twitter.com/ur91skU18f