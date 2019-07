Ред Бул не си поставят за цел повече победи през 2019

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер потвърди позицията си, че отборът няма да си поставя за цел спечелването на повече състезания през 2019. Вместо това, тимът ще подхожда към всеки старт поотделно.

Макс Верстапен спря победната серия на Мерцедес, но Хорнер не смята, че това трябва да промени начина, по който се готвят. "Няма кристална топка, а пък вече наближаваме средата на сезона" отговори босът на тима на въпрос колко още победи ще постигнат. "първата ни победа беше изключително постижение и крайъгълен камък за нас и за Хонда".

"Нашият подход е състезание за състезание, като експериментираме и оптимизираме. Не сме отишли в Австрия с намерението непременно да спечелим и да си тръгнем с трофея. По същия начин ще продължим и до края на сезона. Иначе Хелмут Марко винаги е оптимист и натиска напред, което е чудесно".

