Окон в Рено, Хюлкенберг в Хаас, гласят новите слухове

Летните трансферни спекулации продължават с нов епизод: този път известният Ф1 журналист Джо Сауърд твърди, че Естебан Окон ще отиде в Рено, а пък Нико Хюлкенберг в Хаас. Немският пилот е вече трета година в Рено, а по-рано през годината името му се посочваше като заместник на Пиер Гасли в Ред Бул. Французинът от своя страна в момента е без титулярно място, след като го освободиха от Рейсинг Пойнт миналата година.

"Не смятам, че Грожан ще го изхвърлят от Хаас преди края на сезона, освен ако пак не се блъсне в Магнусен" коментира Сауърд. "Проблемът е, че ако уволниш Грожан, трябва да имаш по-добър заместник. Чух слухове за Емерсон Фитипалди младши, но той дори няма още супер лиценз".

"Окон няма да отиде в Хаас. Той си чака за място в Мерцедес и няма да губи време с Хаас. Много по-вероятно е Хюлкенберг да замести Грожан след края на сезона, а пък Окон да запълни празното място, което Нико ще остави в Рено".

Ocon to Renault, Hulkenberg to Haas, Grosjean to Formula E (2nd Update). https://t.co/rnVsq8AQup pic.twitter.com/tqbOe7sKD6