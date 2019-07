Мерцедес с много нови части за Гран при на Германия

Въпреки че отборът на Мерцедес е изпуснал само една победа през настоящия сезон, изглежда Сребърните стрели нямат намерение да се отпускат. За предстоящото Гран при на Германия немският тим пристига с много нови части.

По-рано през седмицата стана ясно, че Ботас и Хамилтън ще получат нови шасита, но изглежда това не е всичко. Тоби Грюнер от Ауто Мотор унд Шпорт е успял да направи снимки на болида, който механиците на Мерцедес са започнали да сглобяват.

Retro silver arrow sneak peak - plus more wednesday pitlane & paddock pics from Hockenheim -> AMuS gallery:https://t.co/WEEmJSgLhX pic.twitter.com/H2kzS9JZ69