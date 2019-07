В Германия Ред Бул ще могат отново да се борят с Мерцедес и Ферари

Ред Бул ще може да се възползва от спецификите на пистата "Хокенхайм" и ще се бори отново с Мерцедес и Ферари за победа. Това е мнението на шефа на Хонда Тойохару Танабе. Верстапен и Гасли имаха силно темпо миналия кръг на "Силвърстоун", където Пиер завърши четвърти, а Макс изпусна подиума само заради инцидента с Фетел.

"Хокенхайм" има сходни характеристики и Танабе вярва, че Ред Бул могат да имат много продуктивен уикенд. "Хокенхайм" е една от класическите стари писти в календара и може да се приеме за силова заради дългите прави в първата половина на обиколката. Заради изискванията към двигателя, тя има прилики със "Силвърстоун", защото голяма част от обиколката е на пълна газ".

"Това ни окуражава, защото ние се справихме добре в Англия, така че очакваме да постигнем още един добър резултат този уикенд".

