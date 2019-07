Огромна жега и гръмотевични бури за уикенда в Германия

Гран при на Германия този уикенд вещае драматични събития или поне прогнозата за времето навежда натам. Очаква се променливо време, което да направи условията разнообразни и трудни за предсказване. В петък се очаква огромна жега с температури около 39 градуса, които хич не са по вкуса на Мерцедес.

В събота прогнозата е за гръмотевични бури и възможности за дъжд преди или по време на квалификацията. В неделя за старта температурите се очаква да спаднат до около 20 градуса, като вероятността за дъжд остава същата или по-висока. За отборите вероятно ще бъде голямо предизвикателство, тъй като тренировките, квалификацията и състезанието явно ще се проведат при крайно различни условия.

На въпрос дали са намерили решение за проблемите с охлаждането, Тото Волф отговори така: "Решението е да се надяваме, че няма да е по-топло от 32 градуса. Не сме намерили правилния отговор все още. Наясно сме какво можем да направим и какво е постижимо със сегашната архитектура на колата. Няма как да я направим така, че да ни осигурява абсолютен комфорт".

Scorching heat and thunderstorms forecast in Hockenheim | 2019 German Grand Prix weather: https://t.co/Q6tZJZwQ7o Via racefansdotnet