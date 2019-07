Не Макларън, а Хонда са развалили партньорството

Партньорството между Макларън и Хонда се оказа доста болезнено упражнение, което приключи безславно в края на 2017. Досега се смяташе, че тимът от Уокинг е избрал да прекрати взаимоотношенията с японската компания, но нова информация посочва друго: че Хонда са предпочели да сменят отбора.

Най-голямото спортно списание в Япония ("Номер") разкрива, че през 2017, когато е изтичал тригодишният договор между Макларън и Хонда, отборът е искал да се възползва от опцията за удължаване с две години. Дори са настоявали за три, като третата година да е компенсация за "дупката" през 2017.

Само че Хелмут Марко се е срещнал с тогавашния моторспорт директор на Хонда Масаши Ямамото точно преди Гран при на Великобритания. Два месеца след въпросния разговор, Макларън обяви, че няма да продължи с японската компания от 2018 нататък. Сега става ясно, че всъщност Хонда не са искали да преподпишат за три години, а вместо това са предпочели да започнат работа с Торо Росо. Този план е имал за цел да установи дали ще има потенциал Ред Бул също да преминат към двигателя на Хонда.

"Да, Макларън ни помогнаха да научим много за спорта, също така е вярно, че нашият двигател не беше конкурентоспособен" пише японското списание. "Разбира се, за да спечелиш във Ф1 се иска добро представяне не само от двигателя, но и от колата, в която е инсталиран той. Когато преценявахме техническите възможности за построяване на конкурентоспособна кола, в комбинация с ръководство, което може да привлече достатъчно талант за построяването на такава кола, стана ясно, че Ред Бул е единственият ни шанс да продължим напред".

В крайна сметка Ред Бул наистина избраха Хонда и тази година това се доказа като отлична идея. Остава въпросът дали ако Макларън се бяха съгласили на две годишно удължаване, щяха сега да са на мястото на Ред Бул? Или агонията щеше да продължи, просто защото нито те съумяха да си паснат с Хонда, нито са в състояние да произведат толкова добра кола, колкото е Ред Бул.

