Алонсо бил много близо до Ред Бул, твърди Нюи

Главният дизайнер на Ред Бул Ейдриън Нюи сподели, че е щяло да бъде фантастично да работи с Фернандо Алонсо, но това не се е случило. Пред испанското издание Ескуайър Нюи определи двукратния световен шампион като един от най-великите пилоти на нашето време.

"Да работим заедно с него щеше да е фантастично. Той изглежда е извадил лош късмет с някои от решенията, които е взел, но когато говореше с нас, винаги беше много мил. Неговите умения често надхвърлят възможностите на колата. Според мен това е определението за голям пилот – умението да изпъкнеш, без да имаш най-добрата кола".

Нюи добави, че Алонсо и Фетел в един отбор е щяло да бъде като Сена и Прост. "Това е нещо, което за съжаление никога не стана, но беше много близо да се случи. Смятам, че щяхме да постигнем големи успехи заедно, но просто не се получи. Ред Бул винаги следва правилото да залага на собствени пилоти, но това щеше да е изключение. Срещнахме се няколко пъти в Австрия, имаше преговори. Беше много близо, но не стана".

