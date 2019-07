Автобус се блъсна в стартовите светлини на

Автобус изпотроши светлинното табло със стартовите светлини на пистата "Хокенхайм" само ден преди началото на тренировките. Очевидно шофьорът на автобуса е подценил височината на превозното средство. Със сигурност ще бъдат необходими нови светлини за състезанието в неделя.

Това не е първият път, когато несъстезателно превозно средство се блъска на пистата през сезон 2019. В Баку подемната машина, която извозваше Уилямса на Джордж Ръсел, се удари в мост.

Тоби Грюнер от Ауто Мотор унд Шпорт е бил наблизо по време на инцидента и публикува снимки в своя туитър акаунт:

A bus just crashed into the starting lights. Don't think we can race like that.#AMuS #GermanGP #F1 pic.twitter.com/S5C5rDkgzS