Фетел оглави първата свободна тренировка в домашното си състезание

Себастиан Фетел даде най-добро време в първата свободна тренировка преди неговото домашно състезание за Гран при на Германия. Той остави на четвърт секунда зад себе си своя съотборник Шарл Леклер, а Люис Хамилтън с Мерцедес остана трети.

Trouble for @ValtteriBottas at the end of FP1



He misses the barriers by inches



And picks up a lot of gravel on his way out#F1 #GermanGP pic.twitter.com/rvMg3YjMA5 — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

Времето на "Хокенхайм ринг" беше изключително горещо, като температурата на пистата в началото на сесията беше 40 градуса и се покачи до 48 в края. Това принуди пилотите да правят изключително бавни обиколки за охлаждане след всеки бърз опит.

Като цяло сесията премина без сериозни проблеми, с изключение на червен флаг, вдигнат заради Кефин Магнусен с Хаас. В 18-та минута болидът му спря на пистата преди 13-и завой, като причината за това беше дефектна работа на сензор в двигателя.

Haas is trying absolutely everything to improve performance right now #FP1 pic.twitter.com/jzCA0j6qLb — WTF1 (@wtf1official) July 26, 2019

25 минути преди края на тренировката трафикът се превърна в проблем: Хамилтън имаше опасно разминаване с един от болидите на Рейсинг Пойнт, а Кими Райконен препсува по радиото влизащите и излизащите от бокса коли.

Впечатление направи добрата форма на Рейсинг Пойнт и не така добрата форма на Рено. Отборите имаха различни стратегии за гумите: Ферари използваха само и единствено най-бързите софт, докато останалите заложиха поравно или повече на медиум.

Снимка: Getty Images