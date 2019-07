Леклер излезе напред във втората тренировка

Ферари запазиха първия ред и след втората свободна тренировка за Гран при на Германия, като следобед Шарл Леклер бе по-бърз от Себастиан Фетел. Времето остана все така горещо, а разликите между пилотите се стопиха още повече – Фетел остана само на една десета зад Леклер, а Хамилтън остана трети само на 22 хилядни зад четирикратния световен шампион.

Четвъртият Валтери Ботас изостана малко повече от лидера – на шест десети, но запази минимална преднина пред Макс Верстапен. Съотборникът на холандеца в Ред Бул Пиер Гасли направи само 28 обиколки и остана 15-и, след като изпусна болида си и направи тежък страничен удар в стената. Сесията беше спряна докато останките от смачканата в лявата си част кола бъдат почистени.

15 minutes before the end of FP2 A dramatic ending to day one in Germany for Pierre Gasly #F1 #GermanGP pic.twitter.com/PK8dQDvptd

Ромен Грожан записа окуражаваща шеста позиция за Хаас, като пилотираше версията на колата от Австралия, докато отборът търси причините за влошилото се представяне в предишните кръгове.

P3 for @RGrosjean as we approach the halfway stage in FP2



Only Vettel (P1) and Hamilton (P2) have been quicker than him in this session#F1 #GermanGP pic.twitter.com/BxyQRETTVH