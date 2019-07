Леклер най-бърз преди квалификацията

Шарл Леклер даде най-добро време преди квалификацията за Гран при на Германия и затвърди силната заявка на Ферари за атака на победата. Макс Верстапен остана втори само на една десета зад лидера и отново толкова пред третия Себастиан Фетел. На практика Ред Бул се показаха като по-бързи от Мерцедес.

If you thought @Charles_Leclerc was fast before, he's just set a 1:12.387



He leads Vettel by quarter of a second to stay on top of the times - with just over 15 minutes of FP3 to go#F1 #GermanGP pic.twitter.com/USOF2nQFGM — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Валтери Ботас и Люис Хамилтън заеха съответно четвърто и шесто място, разделени от Кевин Магнусен с Хаас. Седми остана Карлос Сайнц с Рено, а Пиер Гасли с Ред Бул – едва осми. Топ 10 затвориха Кими Райконен с Алфа Ромео и Ромен Грожан с Хаас.

@Max33Verstappen finds a few extra tenths - he goes second-fastest on a 1:12.548



He's a tenth ahead of Vettel, a tenth and a half behind Leclerc #F1 #GermanGP pic.twitter.com/N0uyUD5znH — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

След изключителните горещини в петък, в събота температурата на въздуха падна от 38 на 24 градуса, а пистата – 39. Много от пилотите имаха трудности да не излизат от пистата и много бързи обиколки бяха анулирани от стюардите. Сред тях бяха дори Хамилтън и Фетел.

Track limits are being enforced here, both Vettel and Hamilton have just had times deleted



You've got to watch out for this kerb: the cars can go onto it but no part must go *over* it, onto the green painted area #F1 #GermanGP pic.twitter.com/32rjZbRXcc — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Снимка: Getty Images