Безгрешен Хамилтън спечели квалификацията в Германия след пълен крах на Ферари

Люис Хамилтън спечели квалификацията за Гран при на Германия почти необезпокояван, след като и двата болида на Ферари отпаднаха заради повреди. Себастиан Фетел приключи участието си заради проблем с турбото още в Q1 и остана последен, докато съотборникът му Шарл Леклер се движеше доста добре, но горивната система на колата го предаде в последната фаза. Така монегаскът ще стартира от десета позиция.

TOTO: “Lewis, you never stop to amaze us, congratulations!”



LEWIS: ”Thank you Toto, great job guys. I don't know how we did that...” #GermanGP #Motorsport125 pic.twitter.com/Lr4iAWyqGo — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) July 27, 2019

Макс Верстапен записа второ време и се класира на първия ред пред огромна агитка холандски фенове. Валтери Ботас остана на трета позиция, а четвърти се нареди Пиер Гасли с Ред Бул. Най-добър от останалите се оказа Кими Райконен с Алфа Ромео, а зад него се наредиха пилоти от четири различни тима: Грожан с Хаас, Сайнц с Макларън, Перес с Рейсинг Пойнт и Хюлкенберг с Рено.

Disaster for Verstappen



Like Vettel, he's reporting a loss of power - heading back to the pits to try and get back out in Q2



He's definitely not safe, currently P12#F1 #GermanGP pic.twitter.com/J7Ze3BEue2 — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Първата фаза на квалификацията започна противоречиво за Ферари: с най-добро време за Леклер и проблем за Фетел, който му попречи да завърши цяла обиколка. Себастиан се оплака от внезапна загуба на мощност, заради което се прибра в бокса. След като механиците се оказаха безсилни, пилотът на Ферари излезе от колата и така отпадна от квалификацията за домашното си състезание.

Meanwhile at Ferrari, Vettel's home qualifying is open after not being able to set a lap



That's going to disappoint some fans here at Hockenheim #F1 #GermanGP pic.twitter.com/q6yEiM6b6E — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Под чертата останаха още Норис с Макларън, Албън с Торо Росо, който се оплака, че Норис го е задържал, както и двата болида на Уилямс.

При първите бързи обиколки във втората част на квалификацията Хамилтън записа най-бързото време с гуми медиум, Леклер остана втори със същите смеси. Верстапен се оплака от загуба на мощност също както Фетел. Макс се прибра в бокса без завършена бърза обиколка, след което излезе отново със софт и записа четвърто време, но продължи да се оплаква от слаба мощност.

Qualifying comes to an end with Carlos finishing in P7.



Good work today, team. Keep that support coming tomorrow! #GermanGP pic.twitter.com/0fZElXPopD — McLaren (@McLarenF1) July 27, 2019

Борбата за преминаване в Q3 беше много оспорвана, като цели 6 коли се събраха в рамките на двайсетина стотни разлика. В крайна сметка под чертата останаха Джовинаци с Алфа Ромео, Магнусен с Хаас, Рикардо с Рено, Квят с Торо Росо и Строл с Рейсинг Пойнт.

Q3 се оказа катастрофална за Ферари, тъй като Леклер също получи повреда и отпадна преди да е записал време. Междувременно Хамилтън отново подобри времето си и оглави класирането. Втори остана Макс Верстапен, трети Валтери Ботас и четвърти Пиер Гасли. До края нямаше подобряване и размествания в класирането.

