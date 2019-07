Квят: Състезанието беше филм на ужасите с черна комедия

Само ден след като стана баща, Даниил Квят записа рядък подиум за отбора на Торо Росо. За руснака той беше трети в кариерата, а за тима – едва втори след победата на Фетел през 2008. Квят стартира от 14-а позиция, но не допусна грешки и извади късмет с многобройните излизания на колата на сигурността. Най-важното му изпреварване беше за втора позиция срещу Ланс Строл. В предпоследната обиколка, обаче, Даниил нямаше възможност да се противопостави на връхлитащия Фетел с Ферари.

"След толкова години с Торо Росо е страхотно да донеса подиум за отбора. Много съм щастлив. Състезанието беше филм на ужасите, примесен с черна комедия. По едно време си мислех, че съм приключил, но успях да се завърна".

"Истинска въртележка – точно като кариерата ми".

KVY: "It's amazing to be back on the podium. And to bring one back for the team after so many years is special. It was a horror movie with a bit of black comedy out there!"