Фетел имал чувството, че състезанието никога няма да свърши

Себастиан Фетел беше силно въодушевен след безкрайното по думите му Гран при на Германия. Състезанието се проведе при доста трудни дъждовни условия и предложи невероятен трилър, какъвто от години не бяхме виждали.

Пилотът на Ферари стартира последен, след като повреда му попречи да участва в квалификацията, но успя да завърши втори на "Хокенхайм ринг". "Беше много дълго състезание" сподели Фетел. "По едно време имах усещането, че никога няма да свърши. Но беше много забавно и едновременно много тежко в тези условия, при които трудно може да предвидиш какво е най-правилно. Просто съм щастлив".

"Поздравления за Макс, той направи много силно състезание".

"Преди последната кола на сигурността усетих, че съм доста бърз, и можех да изпреварвам. Видях, че някои хора много внимават на първи завой, докато аз натисках максимално, за да вляза в DRS и да имам добри възможности на правата".

VET: "I'm just happy. I think before the last safety car I realised I was quite a bit faster, and I had some good moves on the back straight. It was about getting the next car, and the next car, and the next car"#GermanGP #F1 pic.twitter.com/bN5xQ5gsA6