Хамилтън може и да запише точки от Гран при на Германия

Люис Хамилтън, който завърши 11-ти в Гран при на Германия, може и да запише точки, ако пилотите на Алфа Ромео получат наказания. Стюардите разследват болидите на Кими Райконен и Антонио Джовинаци, тъй като са получили данни, сигнализиращи за нарушение на регулациите.

Ако подозренията се окажат верни, това ще означава евентуални наказания или дори дисквалификация за Алфа Ромео. Тогава Хамилтън от 11-и ще се изкачи до 9-и. Това би се отразило и на Роберт Кубица, който ще стане десети и ще запише точка.

Hamilton might yet score points from German GP... https://t.co/nvR8a383al #F1 #Hamilton