Наказаха Алфа Ромео, Хамилтън и Кубица влязоха в топ 10

Двата болида на Алфа Ромео бяха наказани с по 30 секунди заради нередовен съединител и така Райконен и Джовинаци се смъкнаха до последните места – 12-то и 14-то. Тимът е нарушил регулациите, тъй като съединителят е давал 200 милисекунди закъснение. Това им е осигурило възможност за по-плавен старт, тъй като в известен смисъл имитира тракшън контрол. Според правилата закъснението може да бъде максимум 70 милисекунди. При мокра писта по-голямото закъснение на съединителя дава голямо преимущество.

В крайното класиране настъпва следното разместване: Ромен Грожан с Хаас от девети става седми, съотборникът му Кевин Магнусен – от десети – осми, Люис Хамилтън с Мерцедес – от 11-и – 9-и, Роберт Кубица с Уилямс от 12-и – 10-и, а Джордж Ръсел от 13-и – 11-и също с Уилямс. За отбора това са първи точки през 2019, както и за полския пилот откакто се завърна в спорта.

BREAKING: Alfa Romeo lose Hockenheim points, meaning Williams' Robert Kubica scores first point since returning to F1 #GermanGP https://t.co/DHCsZSE8RH