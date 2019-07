Тото Волф беснее: Армагедон!

Шефът на Мерцедес Тото Волф беше бесен от капитулацията на тима в домашното Гран при на Германия и я сравни с Армагедон. Хамилтън изпусна лидерството заради катастрофа и потъна към дъното на колоната, а Валтери Ботас приключи надпреварата със завъртане и удар в стената.

Това беше най-лошият подарък за тима, който празнуваше състезание номер 200, както и 125 години в моторния спорт за компанията. Целият персонал беше облечен в ретро костюми, а болидите бяха със специални цветове. За първи път президентът на Мерцедес Ола Калениус присъстваше на състезание, откакто е на този пост, а на всичко отгоре екипът на Нетфликс снимаше Мерцедес за втория сезон на документалната поредица "Drive to survive" ("Карай за оцеляване"). Тимът беше отказал да участва в сезон 1 миналата година.

"Това показва, че не трябва да се разсейваш с нищо, и че трябва да се концентрираш върху работата" заяви Волф, вероятно визирайки костюмите на всички. "Не сме суеверни, но вярваме в кармата. Може би сме се разсеяли и може би сме действали по различен начин от нормалното".

"Празнуваме 125 години, бордът на директорите е тук, хората от Нетфликс също. Беше ужасен ден за нас. След като и Валтери катастрофира, всичко приключи като уикенд-Армагедон за нас".

По време на състезанието ТВ камерите уловиха Волф, който стовари юмруци върху пулта пред себе си, крещейки. Въпреки провала, обаче, както тимът, така и пилотите все още имат солидна преднина в класирането при конструкторите и състезателите.

HOCKENHEIM, Germany (Reuters) - Mercedes Formula One boss Toto Wolff spoke of Armageddon, and karma, on Sunday after a landmark home German Grand Prix left the dominant champions with only a sour taste. https://t.co/VF6FDwJ9Bh pic.twitter.com/duPoX31X3I