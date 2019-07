Леклер е разочарован от себе си

Силно афектираният Шарл Леклер обвини настилката на "Хокенхайм ринг" за своето отпадане от Гран при на Германия. Младата надежда на Ферари стартира десети, успя да стигне до топ 6, но допусна грешка и затъна в чакъла след контакт със стената. Той призна вината си, но заяви, че настилката, която се използва от външната страна на завоите, е с много лошо сцепление.

"Разочарован съм от себе си. Беше малка грешка, а пък аз съм правил и доста по-големи грешки през сезона. Не омаловажавам вината си, но искам да кажа, че асфалтът в последните два завоя е напълно неприемлив за състезание от Формула 1, когато е мокро".

"Не може да имаме толкова ниско сцепление. И на другите пилоти им се случваше, може би само аз съм бил със сликове, но карах с 60 км/ч и нямах никакво сцепление. Това е като писта за драгстери, просто е много, много опасна".

"Така или иначе, това не опрощава грешката ми. Абсолютно съм виновен и е много срамно. Ужасно съжалявам за феновете и за отбора".

