1.88 сек! Ред Бул пак подобриха рекорда за питстоп

Механиците на Ред Бул надминаха себе си за второ поредно състезание. След като постави световен рекорд на "Силвърстоун" преди две седмици, екипът на Биковете подобри постижението си: в обиколка 46 от Гран при на Германия гумите на Макс Верстапен бяха сменени за нечовешките 1.88 секунди.

В миналия кръг най-доброто време беше 1.91 сек., с което Ред Бул надминаха предишния рекорд от 1.92, поставен от механиците на Уилямс в Баку през 2016. Изглежда това са двата отбора, които поставят стандартите във Ф1. Според данните на DHL, които дават награда за най-бързия питстоп, второто най-добро постижение на "Хокенхайм ринг" след рекорда на Ред Бул, отново е на Уилямс: 1.99 сек. в обиколка 57 при спирането на Роберт Кубица.

Следващото състезание, което е последно преди лятната пауза, е в Унгария тази неделя. Ще видим дали механиците на Уилямс ще се опитат да си върнат рекорда.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! @redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany



With a new F1 world record time of 1.88s #F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg