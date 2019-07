Световният шампион за 2016 Нико Розберг е на мнение, че Макс Верстапен е по-добър пилот от Люис Хамилтън. Според него, ако Макс и Люис се състезават с еднакви коли, холандецът винаги ще побеждава. 21-годишната звезда на Ред Бул се открои с победа в много тежките и променливи мокри условия на Гран при на Германия, а това обикновено е признак за специален талант.

"Верстапен имаше страхотно състезателно темпо, направи всичко правилно и си заслужи победата" каза Розберг. "Това е вече втората му победа през сезона, която го придвижи на 22 точки от Ботас в Мерцедес".

"Той е с добра преднина пред Ферари, които като цяло имат по-силна кола от него. Верстапен е невероятен тази година и в момента е само на 61 точки зад Люис. Това е много впечатляващо за средата на сезона."

"Ако бяха в една и съща кола, смятам, че сега Верстапен щеше да е пред Хамилтън в шампионата. Разбира се, слабият резултат на Люис от този уикенд също допринася за това."

"Верстапен в момента просто е най-добрият пилот във Формула 1. Много е впечатляващо това, което показва, Холандия направо полудя, още празнуват. Истинска красота за гледане, а ние искаме да гледаме точно това".

'Max Verstappen would beat Lewis Hamilton at Mercedes'



Nico Rosberg says Verstappen is 'the best driver out there'https://t.co/aKBVPlP1pT #F1 pic.twitter.com/jf2fAHy19u