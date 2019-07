Клер Уилямс не пуска Ръсел в Мерцедес

Клер Уилямс предупреди Мерцедес да не закачат Джордж Ръсел. Говори се, че хегемоните във Ф1 през последните години проявяват интерес към младия талант, който през този сезон дебютира в спорта като пилот на английския тим. Бъдещето на Валтери Ботас се заоблачи след грешката, която той допусна в Гран при на Германия, така че Сребърните стрели се оглеждат за алтернативи.

"Казах на Тото, че Джордж има договор за три години с нас, много основно е включен в нашите планове за бъдещето и няма да ходи никъде" категорична бе Уилямс пред Дейли Мейл. Засега няма информация дали в договора на Ръсел има клауза, която би му позволила да прекрати контракта си при интерес от Мерцедес.

Така или иначе, Тото Волф призна за интереса на тима към пилота на Уилямс: "Ние сме много доволни от развитието на Естебан Окон и също толкова и на Джордж Ръсел. Те са двамата най-старши от нашата програма за развитие на млади пилоти и целта е да са готови, когато дойде време за Мерцедес. Ще вземем решението през август, но това не значи, че ще го обявим веднага".

