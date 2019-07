Рено обмислят различни опции след катастрофата на Хюлкенберг

Шефът на Рено Сирил Абитбул обяви, че отборът "обмисля различни опции" относно пилотския състав за следващата година. Напрежението за Нико Хюлкенберг се увеличава, особено след катастрофата, която го извади от Гран при на Германия в последния кръг. Абитбул се притеснява, че немецът не може да бъде на нивото, което се изисква от него.

"Да бъдем честни, този инцидент дойде по време на важни разговори. Обмисляме различни опции за следващия сезон и той го знае. Така се развиват нещата. Човешко е и дори сантиментално, защото Нико е с нас вече три години".

"Оставаме с впечатлението, че той е на ръба да постигне много добър резултат, да стане шести или близо до това, но нещо му убягва, защото той сам се саботира. Не подхожда достатъчно психологически".

"Говорихме по въпроса заедно, защото сме притеснени. Със сигурност не можем да обвиняваме само него, защото в това състезание се случиха много други неща".

Носят се слухове, че Рено може да заложи на Естебан Окон за 2020.

If Renault had the ability to land Ocon, I’d make the move quickly. I believe Hulkenberg’s days in the sport are limited.



