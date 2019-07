Гасли засега запазва мястото си в Ред Бул

Напрежението върху Пиер Гасли продължава да се увеличава, особено след слабото представяне в Гран при на Германия, но според Хелмут Марко мястото му е сигурно – или поне засега. В последния кръг французинът направи тежка катастрофа по време на тренировките, а в състезанието се удари с Алекс Албън от Торо Росо и се оттегли.

"Тази година няма да правим промени" заяви Марко пред сайта Моторспорт. "Ще завършим сезона както сме го започнали." На въпрос дали суперформата на Дани Квят може да измести Гасли, Марко отвърна: "Разбира се".

Пиер не взе нито точка от надпреварата на "Хокенхайм ринг" и вече изостава на 107 точки от съотборника си Макс Верстапен. На всичкото отгоре, той е седем точки зад Карлос Сайнц с Рено – който също е продукт на школата на Ред Бул.

