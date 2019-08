Ред Бул начело на мократа Хунгароринг във втората тренировка

A nasty impact for Alex Albon



Пилотът на Ред Бул Пиер Гасли записа най-бързата обиколка във втората тренировка на унгарската писта "Хунгароринг" преди дъждът да намокри трасето. Пилотите побързаха да излязат от гаражите си веднага след началото на втората тренировка заради очаквания дъжд. Четири минути след старта на сесията обаче бяха показани червени флагове заради инцидент с Александър Албън, който удари болида на Торо Росо в бариерите на последния завой.

Албън докосна тревата на пистата с левите си колела, което да направи болида му неуправляем и го прати в стената. Щетите по колата не бяха никак малки и пилотът така и не успя да излезе отново на трасето, като остана без представително време във втората тренировка.

Прекъсването заради инцидента трая около шест минути. Когато сесията бе рестартирана, вече бе започнал да вали лек дъжд. Пилотът на Мерцедес, който пропусна първата тренировка, Валтери Ботас първи излезе на трасето. По-късно съотборникът му Люис Хамилтън с твърди гуми подобри времето му и зае първо място в подредбата.

Малко преди дъждът да се усили и пистата да бъде обявена за мокра, Гасли и Верстапен успяха да запишат по-добри времена от Хамилтън и Ботас, но с по-меки гуми. Холандската надежда на австрийския тим бе с 0.055 сек по-бавен от Гасли, но с медиум смеси, докато Гасли използва по-меките софт.

На пето място остана Даниел Рикардо с Рено и софт гуми, следван от Кими Райконен с Алфа Ромео. Шарл Леклер с Ферари записа седмо време с медиум гуми, а Нико Хюлкенберг постави втория болид на Рено на осмо място, използвайки най-меките смеси. Топ 10 допълниха Антонио Джовинаци от Алфа Ромео и Даниил Квят от Торо Росо.

Себастиан Фетел кара само с твърдите гуми преди да завали и остана 13-и, на изоставане от 1.4 сек спрямо Гасли. Карлос Сайнц-младши бе по-бързият пилот за Макларън с 14-о време, записано с медиум гумите.

Вижте пълните резултати от втората тренировка ТУК.